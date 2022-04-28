Летний сезон откроется в Парке Горького с 1 мая

1 мая в Парке Горького открывается летний сезон. Праздничная программа начнется в 12:00.

Москвичи смогут посетить народную обсерваторию после реставрации и изучить звездное небо с помощью телескопа, освоить игру на современных музыкальных инструментах, послушать лекции об астрономии. Наблюдения за небесными светилами в обсерватории планируют проводить ежедневно с 1 по 8 мая. Дневные сеансы пройдут с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 22:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.