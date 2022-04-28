Ефимов: все услуги по оформлению недвижимости Москвы до конца года переведут в онлайн

Все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Переход в онлайн – это совместный проект городского правительства и Росреестра.

Сроки регистрации социально значимых объектов, жилых домов, в том числе, по программе реновации планируют сократить до одного дня. В департаменте по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений подчеркнули, что услуги теперь станут доступнее и оперативнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.