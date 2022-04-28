Шафран весенний распустился в Кускове

В Кускове распустился шафран весенний. Он более известен как крокус. Таких цветов в Москве много, их высаживают даже на клумбах под окнами жилых домов.

Шафран весенний относится к семейству ирисовых и цветет обычно в марте – апреле.

Крокусы можно увидеть в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Используют их и в медицине, в пищевой промышленности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

