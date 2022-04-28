Новый центр госуслуг открылся в Ховрине

Новый центр госуслуг открыли на севере Москвы. Он расположен в районе Ховрино на территории торгового центра Discovery. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичам стало еще удобнее оформлять документы. Центр находится рядом с транспортно-пересадочным узлом, который соединяет метро, железнодорожную платформу и автовокзал. Особое внимание уделили комфортной среде. Для людей с ограничениями по здоровью сделали специальные окна приема.

Анастасия Ракова отметила, что развитие центров госуслуг в городе продолжается. В 2022 году планируют открыть флагманский офис Северо-Западного округа и девять районных после капитального ремонта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.