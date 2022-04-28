В Москве одобрили первые гранты на открытие точек быстрого питания

Власти Москвы одобрили первые заявки на гранты для общепита. Об этом рассказала вице-мэр Наталья Сергунина.

Предпринимателям уже одобрили поддержку на 11 миллионов рублей. Деньги пойдут на развитие заведений. Сумма выплат зависит от площади кафе. Максимум выделить готовы 5 миллионов рублей на одну точку, уточнили в мэрии.

Кроме того, бизнесменам готовы помочь заполнить заявки. В список заведений, которые претендуют на помощь от города, вошли кофейни, пекарни, бургерные и другие форматы общепита. Владельцами могут быть и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, которые открыли кафе с 16 марта 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.