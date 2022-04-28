В Москве увеличилось число высокотехнологичных операций за три года

В столице увеличилось число высокотехнологичных операций онкологического профиля почти на 50% всего за три года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что помощь становится доступнее благодаря современному оборудованию и работе высококвалифицированных специалистов. Пациентам проводят операции во всех шести якорных онкологических стационарах.

Так, в больнице имени Боткина и центре имени Логинова оперируют с помощью комплексов Da Vinci, а в Боткинской – с помощью робота-хирурга. Все это стало возможно благодаря внедрению московского онкологического стандарта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.