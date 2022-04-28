Около 1,2 тыс крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве до конца года

1 200 крыш многоквартирных домов отремонтируют в 2022 году в столице. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что больше всего объектов отремонтируют в Южном и Северо-Восточном округах. Ремонтировать плоские крыши можно только при плюсовой температуре. А металлические конструкции меняют круглый год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

