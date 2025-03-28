Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 14:15

Город

В Москве начали масштабную промывку дорог и тротуаров

В Москве начали масштабную промывку дорог и тротуаров

Электросудно впервые примет участников "Тотального диктанта"

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

"Москва. Инструкция по применению": как организовать детский досуг на каникулах

Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов

В Москве готовят к открытию новый фармацевтический завод

Собянин: завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340

"Мой район. Новости": бесплатная парковка появилась на Шоссейной улице в Москве

Более 12 тыс пациентов получили помощь в столичных детских эндоскопических центрах

Собянин: москвичи посетили офтальмологов в поликлиниках за год более 3,7 млн раз

Столичные коммунальные службы приступили к сезонной очистке улиц с использованием специальных экологичных шампуней. Эти средства эффективно удаляют мазутные и масляные пятна с дорожного покрытия, при этом полностью разлагаясь в почве без вреда для окружающей среды.

Техника обрабатывает не только основные магистрали, но и прилегающие парковки, тротуары и дворовые территории. После нанесения моющего состава поверхности тщательно промываются водой. На участках, куда не может подъехать спецтранспорт, работы выполняются коммунальщиками вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика