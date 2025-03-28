В Москве начали масштабную промывку дорог и тротуаров

Столичные коммунальные службы приступили к сезонной очистке улиц с использованием специальных экологичных шампуней. Эти средства эффективно удаляют мазутные и масляные пятна с дорожного покрытия, при этом полностью разлагаясь в почве без вреда для окружающей среды.

Техника обрабатывает не только основные магистрали, но и прилегающие парковки, тротуары и дворовые территории. После нанесения моющего состава поверхности тщательно промываются водой. На участках, куда не может подъехать спецтранспорт, работы выполняются коммунальщиками вручную.

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