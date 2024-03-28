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28 марта, 20:00

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У аэропорта "Шереметьево" открылась новая развязка

У аэропорта "Шереметьево" открылась новая развязка

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Развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево открыли после реконструкции. Она включает в себя мост через железнодорожные пути МЦД-3 и эстакады-съезды с Международного на Ленинградское шоссе. Благодаря новой дороге транспортная доступность для жителей Подмосковья и Зеленограда улучшилась.

Информация в изъятых у обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" технических устройствах подтверждает их связь с украинской стороной. Эти данные были доложены главе СКР Александру Бастрыкину на проведенном совещании.

Тем временем из больниц уже выписаны 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Еще 74 остаются в стационарах. В каком состоянии пациенты находятся и как им помогают медики – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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