У аэропорта "Шереметьево" открылась новая развязка

Развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево открыли после реконструкции. Она включает в себя мост через железнодорожные пути МЦД-3 и эстакады-съезды с Международного на Ленинградское шоссе. Благодаря новой дороге транспортная доступность для жителей Подмосковья и Зеленограда улучшилась.

Информация в изъятых у обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" технических устройствах подтверждает их связь с украинской стороной. Эти данные были доложены главе СКР Александру Бастрыкину на проведенном совещании.

Тем временем из больниц уже выписаны 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Еще 74 остаются в стационарах. В каком состоянии пациенты находятся и как им помогают медики – в эфире телеканала Москва 24.

