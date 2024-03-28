Уличное освещение и подсветку столичных зданий перевели на летний режим работы

В Москве уличное освещение и подсветку зданий перевели на летний режим работы. Как рассказали в департаменте ЖКХ, теперь освещение включают позже, а выключают раньше.

Диспетчеры центра управления сетями руководствуются не только формальным графиком, но и уровнем фактической освещенности, который показывают специальные датчики. График может меняться, например, из-за погоды.

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