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28 марта, 09:45

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Уличное освещение и подсветку столичных зданий перевели на летний режим работы

Уличное освещение и подсветку столичных зданий перевели на летний режим работы

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В Москве уличное освещение и подсветку зданий перевели на летний режим работы. Как рассказали в департаменте ЖКХ, теперь освещение включают позже, а выключают раньше.

Диспетчеры центра управления сетями руководствуются не только формальным графиком, но и уровнем фактической освещенности, который показывают специальные датчики. График может меняться, например, из-за погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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