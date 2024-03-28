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28 марта, 07:45

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Московские спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах

Московские спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах

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Московские спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах, озерах и реках. Это решение связано с активным таянием льда.

Уровень воды в Москве-реке местами поднялся на 90 сантиметров. Как отметили в правительстве столицы, к половодью город готов. На набережных установили противопаводковые барьеры.

Эксперты посчитали, какие объемы придется принять водохранилищам, какая будет нагрузка на гидроузлы. Приток ожидается около 500 миллионов кубометров воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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