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Новости

28 марта, 17:15

Общество

Новости часа: коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

Новости часа: коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

Новости часа: строительство оздоровительного комплекса началось в Филевском Парке

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Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод

Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

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Проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей экономики запустят в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Погода в апреле в Москве будет соответствовать норме. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 31 марта до конца апреля. Об этом говорится в пресс-службе МЖД.

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