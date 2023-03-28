Новости часа: коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Погода в апреле в Москве будет соответствовать норме. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 31 марта до конца апреля. Об этом говорится в пресс-службе МЖД.