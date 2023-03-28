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Новости

28 марта, 16:45

Общество

Новости часа: строительство оздоровительного комплекса началось в Филевском Парке

Новости часа: строительство оздоровительного комплекса началось в Филевском Парке

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод

Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

Первоцветы распустились в "Аптекарском огороде"

Новости часа: Сыромятнический гидроузел на Яузе подготовили к паводку

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы приступили к промывке Бородинского моста

Проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей экономики запустят в Москве

Прием заявок на участие в ярмарках выходного дня начался в Москве

Новости часа: институт иммунологии ФМБА рассказал о вакцине от аллергии на пыльцу березы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Филевский Парк началось строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса на 250 посещений в смену. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Включение новых регионов в образовательное пространство идет очень быстро. Об этом заявили в Минпросвещения.

Понижение температуры на 6–7 градусов прогнозируется в Москве в четверг, 30 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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