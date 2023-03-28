Новости часа: строительство оздоровительного комплекса началось в Филевском Парке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Филевский Парк началось строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса на 250 посещений в смену. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Включение новых регионов в образовательное пространство идет очень быстро. Об этом заявили в Минпросвещения.

Понижение температуры на 6–7 градусов прогнозируется в Москве в четверг, 30 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.