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28 марта, 16:15

Общество

Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод

Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод

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Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод. В комплексе городского хозяйства Москвы показали, как работает это сооружение.

В сезон половодья специалисты Мосводостока очистили русло реки от мусора, проверили работу оборудования и всех механизмов и смазали подвижные элементы. На данный момент диспетчеры следят за уровнем воды и при необходимости регулируют его.

Гидроузел способен поднять уровень воды в Яузе на 4 метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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