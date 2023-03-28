Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод. В комплексе городского хозяйства Москвы показали, как работает это сооружение.

В сезон половодья специалисты Мосводостока очистили русло реки от мусора, проверили работу оборудования и всех механизмов и смазали подвижные элементы. На данный момент диспетчеры следят за уровнем воды и при необходимости регулируют его.

Гидроузел способен поднять уровень воды в Яузе на 4 метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.