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Политика

Новости часа: Сыромятнический гидроузел на Яузе подготовили к паводку

Новости часа: Сыромятнический гидроузел на Яузе подготовили к паводку

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы приступили к промывке Бородинского моста

Проект по мониторингу ключевых отраслевых показателей экономики запустят в Москве

Прием заявок на участие в ярмарках выходного дня начался в Москве

Новости часа: институт иммунологии ФМБА рассказал о вакцине от аллергии на пыльцу березы

Москва приобретет более 7,5 тыс томов "Православной энциклопедии" для библиотек

Новости часа: четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове

Более 60 тысяч умных фонарей появится в Москве до конца года

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 112 километров

Сергунина анонсировала программу весеннего "Дня без турникетов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Поврежденный корабль "Союз МС-22" отчалил от МКС на Землю без космонавтов. Это данные Центра управления полетами.

Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

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