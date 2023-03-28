Новости часа: Сыромятнический гидроузел на Яузе подготовили к паводку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Поврежденный корабль "Союз МС-22" отчалил от МКС на Землю без космонавтов. Это данные Центра управления полетами.

Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.