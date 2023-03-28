Новости часа: четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Южном Бутове построят четыре подземных пешеходных перехода. Они позволят убрать часть светофоров с улицы Поляны и обеспечить быстрый проезд от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до МКАД. Об этом сообщает портал мэрии.

ФСБ может получить доступ к данным о геолокации такси и средствам платежа пассажиров. Об этом говорится в проекте Правительства РФ.

Впервые с января в Москве за сутки выявили меньше тысячи случаев COVID-19. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.