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Новости часа: четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове

Новости часа: четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Южном Бутове построят четыре подземных пешеходных перехода. Они позволят убрать часть светофоров с улицы Поляны и обеспечить быстрый проезд от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до МКАД. Об этом сообщает портал мэрии.

ФСБ может получить доступ к данным о геолокации такси и средствам платежа пассажиров. Об этом говорится в проекте Правительства РФ.

Впервые с января в Москве за сутки выявили меньше тысячи случаев COVID-19. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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