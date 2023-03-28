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10:45

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Сергунина анонсировала программу весеннего "Дня без турникетов"

Сергунина анонсировала программу весеннего "Дня без турникетов"

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140 площадок столичных предприятий, мастерских и технопарков станут участниками акции "День без турникетов". Их могут посетить все желающие с 30 марта по 1 апреля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В этом сезоне можно протестировать VR-тренажеры в Университете правительства столицы, узнать о вариантах развития карьеры. С виртуальной и дополненной реальностью познакомят в центре "СоюзМультПарк" на ВДНХ. На экскурсиях в мэрии Москвы и Московской городской думе покажут, как выглядят исторические и обычно закрытые здания изнутри.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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