Сергунина анонсировала программу весеннего "Дня без турникетов"

140 площадок столичных предприятий, мастерских и технопарков станут участниками акции "День без турникетов". Их могут посетить все желающие с 30 марта по 1 апреля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В этом сезоне можно протестировать VR-тренажеры в Университете правительства столицы, узнать о вариантах развития карьеры. С виртуальной и дополненной реальностью познакомят в центре "СоюзМультПарк" на ВДНХ. На экскурсиях в мэрии Москвы и Московской городской думе покажут, как выглядят исторические и обычно закрытые здания изнутри.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.