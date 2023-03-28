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В Москве начали демонтаж оставшихся новогодних световых конструкций

В Москве начали демонтаж оставшихся новогодних световых конструкций

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В Москве начали снимать оставшиеся новогодние украшения. Часть конструкций, в том числе и тысячу праздничных елей, убрали еще в середине января.

При этом световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили пока оставить. Они создают дополнительное освещение в самое темное время года. После демонтажа украшения отправятся на склад, где и будут ждать следующих новогодних праздников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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