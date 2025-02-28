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28 февраля, 19:30

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Новости Москвы: новостройку возведут на Краснодарской улице по программе реновации

Новости Москвы: новостройку возведут на Краснодарской улице по программе реновации

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Строительство жилых домов по программе реновации идет в Люблине. Новостройку возводят на Краснодарской улице на месте снесенных старых пятиэтажек. В ней будет 524 квартиры и подземный паркинг. Рядом на улице Люблинской дом для участников программы реновации уже готов. В нем от 10 до 18 этажей. Все квартиры сдаются уже с отделкой. В настоящее время территории вокруг благоустраивают, а также делают детские и спортивные площадки.

Тем временем на станции метро "Домодедовская" появится новый вестибюль. Благодаря ему пассажирам будет удобнее пересаживаться на наземный транспорт. Вестибюль построят между выходами № 1 и № 2–3. Рядом оборудуют дополнительные остановки с навесами от дождя. Также там будут разворотные площадки для городских пригородных автобусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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