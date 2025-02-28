Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 11:00

Город

Нарушения вывоза строительного мусора начали фиксировать 40 камер ЦОДД

Нарушения вывоза строительного мусора начали фиксировать 40 камер ЦОДД

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Нарушения вывоза строительного мусора начали фиксировать 40 камер ЦОДД, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова

Оформлено разрешение на строительство производственного здания в районе Крюково, сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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