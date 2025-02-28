"Культура за 100 секунд": маркет волшебства на Болотной площади закроется 28 февраля

28 февраля завершает работать павильон "Маркет волшебства" на Болотной площади. В этот день посетители еще могут успеть расписать тарелки, матрешек или сделать обереги. Кроме того, на прилавках можно приобрести мед, травяные сборы и чайные сервизы, а на фудкорте – перекусить масленичными блинами.

Тем временем 1 и 2 марта на площади Революции состоятся ледовые шоу "Масленица" фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышова. Артисты в русских народных костюмах будут исполнять народные танцы. Ожидается, что на лед выйдут, в том числе именитые спортсмены.

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