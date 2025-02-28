Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 09:50

Город

"Культура за 100 секунд": маркет волшебства на Болотной площади закроется 28 февраля

"Культура за 100 секунд": маркет волшебства на Болотной площади закроется 28 февраля

"Это Москва. Инфраструктура": странные улицы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 февраля

Сергей Собянин объявил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Люблинской улице

Дептранс сообщил, что на МЦД-2 возобновлено движение в сторону Нахабина

Москвичей пригласили на фестиваль любви к домашним животным "Зоофест"

Участников проекта "Московское долголетие" пригласили на лекции по финансовой грамотности

Площадки фестиваля "Московская Масленица" можно посетить до конца недели

Московский этап "Лыжни России" проходит в Лужниках

28 февраля завершает работать павильон "Маркет волшебства" на Болотной площади. В этот день посетители еще могут успеть расписать тарелки, матрешек или сделать обереги. Кроме того, на прилавках можно приобрести мед, травяные сборы и чайные сервизы, а на фудкорте – перекусить масленичными блинами.

Тем временем 1 и 2 марта на площади Революции состоятся ледовые шоу "Масленица" фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышова. Артисты в русских народных костюмах будут исполнять народные танцы. Ожидается, что на лед выйдут, в том числе именитые спортсмены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика