Столичной платформе "Город идей" исполнилось 10 лет – за это время с помощью сайта было реализовано более шести тысяч предложений горожан. Инициативы касались развития электронных сервисов и молодежных программ, работы столичных библиотек, ВДНХ, Московского зоопарка и многого другого.

Отмечается, что в 2023 году почти 20 тысяч участников оставили на платформе предложения по организации новых экскурсий, лекций, спортивных занятий, а также созданию сувенирной продукции в честь юбилея Парка Горького.

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