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28 февраля, 15:15

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Новый вестибюль появится между выходами № 1 и 2–3 на станции "Домодедовская"

Новый вестибюль появится между выходами № 1 и 2–3 на станции "Домодедовская"

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На станции метро "Домодедовская" построят еще один вестибюль. Он позволит разгрузить другие выходы и создать более удобные маршруты до других видов транспорта. Рядом с новым вестибюлем установят дополнительные автобусные остановки.

Этот вестибюль, который создадут между выходами № 1 и 2–3, ориентирован на людей, которые будут пересаживаться на общественный наземный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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