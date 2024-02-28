Новый вестибюль появится между выходами № 1 и 2–3 на станции "Домодедовская"

На станции метро "Домодедовская" построят еще один вестибюль. Он позволит разгрузить другие выходы и создать более удобные маршруты до других видов транспорта. Рядом с новым вестибюлем установят дополнительные автобусные остановки.

Этот вестибюль, который создадут между выходами № 1 и 2–3, ориентирован на людей, которые будут пересаживаться на общественный наземный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.