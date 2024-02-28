Еще 5 автомобильных и пешеходных мостов откроют в Москве до конца 2024 года

До 2024 конца года в Москве откроют еще пять автомобильных и пешеходных мостов. В частности, это будет переправа через Яузу возле Бауманки, через Москву-реку в районе улицы Мясищева и через Битцу.

Строительство ведут в рамках проекта южного направления МСД. Появление новых мостов повлияет на перераспределение городского трафика и загрузку пешеходных улиц и дорог.

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