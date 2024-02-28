Фонтан отремонтируют в сквере Девичьего Поля в Хамовниках

Фонтан в сквере Девичьего Поля в Хамовниках, которые долгое время не работал, отремонтируют. В комплексе городского хозяйства планируют запустить фонтан в апреле. Для этого установили новые насосы и восстановили подачу воды.

В данный момент идет монтаж внутренних электросетей и энергоустановок. Когда в Москве установится теплая погода, то восстановят архитектурный облик фонтана.

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