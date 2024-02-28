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28 февраля, 11:15

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Центр госуслуг открылся после капитального ремонта в Хамовниках

Центр госуслуг открылся после капитального ремонта в Хамовниках

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Центр госуслуг в Хамовниках открылся после капитального ремонта. Там не только изменили дизайн, но и сделали помещения более удобными.

Например, в зоне ожидания посетители могут заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть. Кроме того, там расположены платежные терминалы, банкомат и вендинговые аппараты.

Принимать москвичей центр будет по обычному графику районных офисов: ежедневно с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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