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28 февраля, 07:15

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Городские службы усилили меры безопасности на реках и озерах столичного региона

Городские службы усилили меры безопасности на реках и озерах столичного региона

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Городские службы усилили меры безопасности на реках и озерах Москвы. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в марте может начаться таянье льда, и любители зимней рыбалки порой не обращают на это внимания и проваливаются в воду.

На данный момент на Москве-реке толщина льда составляет от 10 до 20 сантиметров, а в заливах и поймах – более 40 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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