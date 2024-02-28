Новый городской вокзал Верхние Лихоборы создадут на севере столицы

На севере Москвы появится городской вокзал Верхние Лихоборы, благодаря которому у пассажиров будут новые варианты пересадок между разными видами транспорта. Проект включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановок, перехватывающей парковки, установку зарядных станций для электробусов и благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что транспортный хаб достроят к 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.