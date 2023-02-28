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Бочкарев рассказал о строительстве парка в 12 метрах над уровнем Москвы

Бочкарев рассказал о строительстве парка в 12 метрах над уровнем Москвы

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На северо-западе Москвы появится необычный парк. Он будет находиться в 12 метрах над уровнем города. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Многоуровневый ландшафтный парк создадут в реконструированном 75-м квартале Хорошёво-Мнёвников. Там будут амфитеатры, маршруты для пеших прогулок, игровые комплексы для детей и смотровые площадки. Также планируют оборудовать теннисный корт, пространство для работы и занятий спортом. Строить парк начнут уже летом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствовидеоРоман Карлов
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