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Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию на полгода

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию на полгода

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С 1 марта на полгода закроют платформы Рижского вокзала. Связано это со строительством нового транспортно-пересадочного узла, который объединит сразу три линии МЦД и две станции метро.

Пригородные электрички, которые раньше отправлялись от Рижского вокзала теперь будут следовать по другим маршрутам. Что еще изменится для пассажиров? И какие именно работы проведут за время ограничений?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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