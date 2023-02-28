Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию на полгода

С 1 марта на полгода закроют платформы Рижского вокзала. Связано это со строительством нового транспортно-пересадочного узла, который объединит сразу три линии МЦД и две станции метро.

Пригородные электрички, которые раньше отправлялись от Рижского вокзала теперь будут следовать по другим маршрутам. Что еще изменится для пассажиров? И какие именно работы проведут за время ограничений?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.