Восемь автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года

8 автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года. Четыре из них уже находятся в активной стадии строительства, еще четыре проектируются. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На данный момент сооружения возводят через реки Москву, Пехорку и Битцу. Также ведется строительство моста через затон Новинки на территории "ЗИЛ", его планируют завершить уже в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.