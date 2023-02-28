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Восемь автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года

Восемь автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года

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8 автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года. Четыре из них уже находятся в активной стадии строительства, еще четыре проектируются. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На данный момент сооружения возводят через реки Москву, Пехорку и Битцу. Также ведется строительство моста через затон Новинки на территории "ЗИЛ", его планируют завершить уже в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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