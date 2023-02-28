Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию. С 1 марта часть поездов будут следовать по укороченным маршрутам до станций Стрешнево и Дмитровская. А некоторые электрички перенаправят на Курский вокзал. Движения поездов МЦД-2 изменения не коснутся.

Проводимые работы связаны со строительством нового транспортно-пересадочного узла "Рижская", который объединит три центральных диаметра. Реконструкция завершится в конце лета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.