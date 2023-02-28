Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Город

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию с 1 марта

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию с 1 марта

Власти Петербурга подтвердили временное закрытие аэропорта Пулково

Рижский вокзал в Москве временно закроют с 1 марта

"Утро": плотный поток сформировался на западе МКАД

В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

"Утро": плотный поток сформировался на Ярославском шоссе

В Москве начался сбор заявок на участие в проекте "Уличный артист в парках"

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию. С 1 марта часть поездов будут следовать по укороченным маршрутам до станций Стрешнево и Дмитровская. А некоторые электрички перенаправят на Курский вокзал. Движения поездов МЦД-2 изменения не коснутся.

Проводимые работы связаны со строительством нового транспортно-пересадочного узла "Рижская", который объединит три центральных диаметра. Реконструкция завершится в конце лета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения МирошкинаАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика