В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

Проект проактивного диспансерного динамического наблюдения расширили на все взрослые поликлиники Москвы. Это позволит сделать помощь горожанам, страдающим хроническими заболеваниями, более качественной, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Этот проект – новый формат диспансерного наблюдения. Чтобы все было оперативно, привлекается средний медперсонал. Они могут проконсультировать по поводу назначений, а также помочь записаться на прием или обследование.

На данный момент в штате работают 400 таких помощников. Если будет необходимость, то число могут увеличить до 600 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.