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Общество

В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

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Проект проактивного диспансерного динамического наблюдения расширили на все взрослые поликлиники Москвы. Это позволит сделать помощь горожанам, страдающим хроническими заболеваниями, более качественной, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Этот проект – новый формат диспансерного наблюдения. Чтобы все было оперативно, привлекается средний медперсонал. Они могут проконсультировать по поводу назначений, а также помочь записаться на прием или обследование.

На данный момент в штате работают 400 таких помощников. Если будет необходимость, то число могут увеличить до 600 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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