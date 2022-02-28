Работы по реконструкции завода "Москвич" выполнены на 85%

В Текстильщиках заканчивают реконструкцию завода "Москвич". Работы выполнены уже на 85%. Обновленный стадион планируют открыть уже в третьем квартале этого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В данный момент завершено устройство стрелковой галереи, там установили 64 мишени для стрельбы с разных дистанций. Строители также заканчивают отделочные работы в подземной части здания и на трибунах. Вместимость стадиона после реконструкции увеличится на 20%. Там смогут разместится более четырех тысяч зрителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.