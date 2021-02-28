Москвичей просят не выходить на замерзшие водоемы. Столичные спасатели обратились к лыжникам, рыбакам и любителям коньков.

Из-за оттепели началось активное таяние. Под снегом могут скрываться полыньи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.