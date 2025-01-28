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28 января, 22:20

M24.RU

Масштабный фестиваль в честь китайского Нового года стартовал в Москве

Масштабный фестиваль в честь китайского Нового года стартовал в Москве

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Танцы дракона, изгнание чудовища Нянь, чайные церемонии и утка по-пекински. В столице стартовал фестиваль в честь празднования китайского Нового года. За его официальным открытием зрители Москвы онлайн могли наблюдать в прямом эфире.

Отмечать приход года Зеленой Деревянной Змеи в столице будут до 9 февраля. Главными точками фестиваля стали Манежная и Тверская площади, ВДНХ и Московский зоопарк. Кроме того, в традиционном китайском стиле украсили ряд улиц в центре Москвы: Новый Арбат, Кузнецкий мост, Тверской бульвар и Камергерский переулок. Поддержали празднование рестораны, парки аттракционов и другие локации.

О том, как столица отметит китайский Новый год и какие у москвичей есть возможности познакомиться с многогранной культурой Поднебесной, рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

городфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
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