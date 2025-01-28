Масштабный фестиваль в честь китайского Нового года стартовал в Москве

Танцы дракона, изгнание чудовища Нянь, чайные церемонии и утка по-пекински. В столице стартовал фестиваль в честь празднования китайского Нового года. За его официальным открытием зрители Москвы онлайн могли наблюдать в прямом эфире.

Отмечать приход года Зеленой Деревянной Змеи в столице будут до 9 февраля. Главными точками фестиваля стали Манежная и Тверская площади, ВДНХ и Московский зоопарк. Кроме того, в традиционном китайском стиле украсили ряд улиц в центре Москвы: Новый Арбат, Кузнецкий мост, Тверской бульвар и Камергерский переулок. Поддержали празднование рестораны, парки аттракционов и другие локации.

О том, как столица отметит китайский Новый год и какие у москвичей есть возможности познакомиться с многогранной культурой Поднебесной, рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.