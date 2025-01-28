Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 28 января.

В Москве стартовал фестиваль в честь китайского Нового года. В центре города красочно приветствовали новый символ года – змею.

28 января в столице стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха поднялась до плюс 5,5 градусов. На неделе же, по прогнозам, будет еще теплее – до плюс 7. Это на 10–12 градусов превышает климатическую норму.

Первый этап тестирования вакцины от рака завершился, теперь в Москве готовятся начать клинические исследования. По данным ученых, препарат способен подавлять развитие опухоли и практически не имеет побочных эффектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.