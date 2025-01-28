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28 января, 18:15

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Новости Москвы: система отопления в столице переведена на минимальную мощность

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Отопление в столице перевели на минимум из-за аномальной весны. Энергетики понизили температуру теплоносителя до 75–77 градусов. Этого достаточно, чтобы нагреть воду до положенных 60 градусов, рассказали в МОЭК. Там же пояснили, что такая погода – непростой период для специалистов, так как температура скачет от минуса ночью до плюса – днем.

Между тем ТиНАО стал лидером среди округов столицы по продаже новостроек в 2024 году. Как подсчитали эксперты, его доля составила почти 30%. Вторую строчку рейтинга занял ЗАО, на третьем месте – Южный административный округ. Меньше всего сделок в новостройках зарегистрировали в Зеленограде и на юго-западе города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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