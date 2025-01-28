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28 января, 15:15

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В Москве продолжили работать катки с искусственным покрытием

В Москве продолжили работать катки с искусственным покрытием

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Несмотря на оттепель, в Москве можно покататься на коньках безопасно и с комфортом. Катки с искусственным покрытием продолжают работу, включая главные ледяные площадки города, такие как ВДНХ. Благодаря холодильным установкам лед там остается устойчивым даже при температуре до 10 градусов тепла.

Работают и бесплатные катки цикла "Московские сезоны". Как рассказал представитель оргкомитета Павел Гусев, покататься можно не только в центре, но и на окружных площадках: в Теплом Стане, Олимпийской деревне, Митине, Некрасовке, Зеленограде и других районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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