"Культура за 100 секунд": фестиваль "Китайский Новый год" стартует в Москве 28 января

Фестиваль "Китайский Новый год" стартует в Москве 28 января. В городе пройдет масштабное шествие. Также посетителей ждет шоу барабанов.

В Национальном центре "Россия" проходит выставка "Наследие для будущего". Там можно увидеть работы художников из разных стран.

В кинотеатре "Москино Юность" покажут фильм "Моди: Три дня на крыльях безумия". Это история об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни.

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