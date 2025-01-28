Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 09:50

Город

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Китайский Новый год" стартует в Москве 28 января

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Китайский Новый год" стартует в Москве 28 января

Собянин: свыше 100 ресторанов станут участниками фестиваля "Китайский Новый год" в Москве

Новости часа: в Москве отремонтируют почти 17 тысяч подъездов

Число заболевших COVID-19 в Москве за неделю составило более 1,2 тыс человек

"Мой район. Новости": в Москве обновили 60 ведомственных домов за год

В Москве стартовал третий сезон фестиваля "Живая сцена"

Москвичи показали кадры с позеленевшей травой в Беговом районе

В Москве стартовал третий сезон фестиваля школьных театров

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

В Московском зоопарке показали видео с малайской медведицей Звездочкой

Фестиваль "Китайский Новый год" стартует в Москве 28 января. В городе пройдет масштабное шествие. Также посетителей ждет шоу барабанов.

В Национальном центре "Россия" проходит выставка "Наследие для будущего". Там можно увидеть работы художников из разных стран.

В кинотеатре "Москино Юность" покажут фильм "Моди: Три дня на крыльях безумия". Это история об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваликультуравыставкикиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика