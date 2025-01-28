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28 января, 10:45

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В Москве стартовал третий сезон фестиваля школьных театров

В Москве стартовал третий сезон фестиваля школьных театров

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. В столице начался третий сезон фестиваля школьных театров. Участники смогут представить свои постановки в четырех номинациях, включая две новые – "Историческая память" и "Театральный Олимп".

Кроме того, стало известно, что за последние 14 лет в Москве более 700 зданий получили статус памятников архитектуры.

Также в 2024 году "Московский паркинг" зафиксировал более 345 тысяч обращений через онлайн-сервисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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