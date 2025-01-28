В Москве стартовал третий сезон фестиваля школьных театров

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. В столице начался третий сезон фестиваля школьных театров. Участники смогут представить свои постановки в четырех номинациях, включая две новые – "Историческая память" и "Театральный Олимп".

Кроме того, стало известно, что за последние 14 лет в Москве более 700 зданий получили статус памятников архитектуры.

Также в 2024 году "Московский паркинг" зафиксировал более 345 тысяч обращений через онлайн-сервисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.