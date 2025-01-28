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28 января, 07:15

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Москвичам рассказали, когда начнется фестиваль в честь китайского Нового года

Москвичам рассказали, когда начнется фестиваль в честь китайского Нового года

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28 января в столице стартует фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года. Главной площадкой станет Манежная площадь, где торжественное открытие состоится в 17:00.

Уже в 18:00 начнет работать праздничная ярмарка, где можно будет приобрести сувениры и попробовать блюда китайской кухни. Завершится первый день фестиваля зрелищным шествием Дракона и Змеи в 19:00.

Мероприятия пройдут и на других площадках – на Тверской площади, ВДНХ и в Камергерском переулке. Фестиваль продлится до 9 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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