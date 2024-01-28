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28 января, 09:30

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Зимний день московского спорта отметят в "Лужниках" 28 января

Зимний день московского спорта отметят в "Лужниках" 28 января

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Виртуальный экстрим на лыжах и сноуборде, забеги на снегоступах, керлинг и многое другое подготовили для гостей в "Лужниках", где организовали праздник зимних видов спорта. Гости также смогут посмотреть интерактивное шоу "Пой, танцуй, Московский спорт", понаблюдать за турниром по хоккею с мячом, а также принять участие в различных мастер-классах.

На некоторые активности нужна регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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