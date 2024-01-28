28 января, 09:30Город
Зимний день московского спорта отметят в "Лужниках" 28 января
Виртуальный экстрим на лыжах и сноуборде, забеги на снегоступах, керлинг и многое другое подготовили для гостей в "Лужниках", где организовали праздник зимних видов спорта. Гости также смогут посмотреть интерактивное шоу "Пой, танцуй, Московский спорт", понаблюдать за турниром по хоккею с мячом, а также принять участие в различных мастер-классах.
На некоторые активности нужна регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.