Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 19:30

Город

В Измайлове завершается реконструкция храма в честь Казанской иконы Божией Матери

В Измайлове завершается реконструкция храма в честь Казанской иконы Божией Матери

Скульпторы сделали изо льда копию арки Парка Горького

"Мой район. Навигатор": эскалаторы на Воробьевых горах установили рекорд по "пробегу"

"Мой район. Навигатор": на 36 тыс тонн сократились вредные выбросы в Москве за год

Бани на воде могут впервые появиться на Москве-реке

Реконструкция станции Очаково подходит к концу – Собянин

"Мой район. Навигатор": эскалаторы галереи "Воробьевы горы" проехали 2 тыс км за месяц

Новости часа: движение восстановили в районе станции метро "Каширская"

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в 2023 году

Новости часа: движение машин ограничили у метро "Каширская" из-за пожара

В районе Измайлово завершается реконструкция храма в честь Казанской иконы Божией матери. Он располагается по адресу 9-я Парковая улица, дом 4А.

На территории храма построили приходской дом и воскресную школу. В центральной его части укрепили фундамент. Также заново возвели перекрытия.

В настоящий момент почти доделаны фасады здания. Внутри ведутся отделочные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика