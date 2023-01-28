В Измайлове завершается реконструкция храма в честь Казанской иконы Божией Матери

В районе Измайлово завершается реконструкция храма в честь Казанской иконы Божией матери. Он располагается по адресу 9-я Парковая улица, дом 4А.

На территории храма построили приходской дом и воскресную школу. В центральной его части укрепили фундамент. Также заново возвели перекрытия.

В настоящий момент почти доделаны фасады здания. Внутри ведутся отделочные работы.

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