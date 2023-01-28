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28 января, 22:30

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Бани на воде могут впервые появиться на Москве-реке

Бани на воде могут впервые появиться на Москве-реке

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Бани на воде могут появиться на Москве-реке в промзоне Южный порт.

На месте бывшей промзоны также появится новый район с набережной, смотровыми площадками, арт-объектами и ресторанами на воде. Общий срок реализации проекта составляет 7 лет, работы планируется завершить в 2028 году, передает директор проектов девелоперской компании Алексей Фокин.

Подробнее о планах и сроках застройки Южного порта – в сюжете телеканала Москва 24.

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