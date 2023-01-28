Новые зоны отдыха появились в парке "Долина реки Химки" в Москве. Об этом сообщил глава столичного комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

По его словам, основной задачей было сделать пространство парка более комфортным и функциональным при минимальном воздействии на природу. В рамках работ там обновили покрытие дорожек, сделали удобные лестницы, организовали зоны отдыха с навесами.

Воздушные кабельные линии убрали под землю. Также в парке оборудовали четыре детские площадки и две спортивные зоны с уличными тренажерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

