Рестораторы Москвы заявили о достаточном уровне мер против COVID-19

Московские рестораторы заявили о том, что в ужесточении антиковидных мер в их области нет смысла. Существующие в столице ограничения они называют осмысленными и обоснованными.

Инспекторы регулярно проверяют заведения, следят за тем, чтобы сотрудники и посетители носили маски, столы были расставлены в полутора метрах друг от друга. Кроме того, на входе гостям измеряют температуру.

В первую волну многие столичные заведения ушли в серьезный минус. В ресторанах высокой кухни сложно организовать обслуживание навынос, не говоря уже о доставке. Те, кто смог восстановить свой бизнес, готовы соблюдать любые антиковидные меры, лишь бы работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.