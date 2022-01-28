Рестораторы Москвы заявили о достаточном уровне мер против COVID-19

19:30
Московские рестораторы заявили о том, что в ужесточении антиковидных мер в их области нет смысла. Существующие в столице ограничения они называют осмысленными и обоснованными.
Инспекторы регулярно проверяют заведения, следят за тем, чтобы сотрудники и посетители носили маски, столы были расставлены в полутора метрах друг от друга. Кроме того, на входе гостям измеряют температуру.
В первую волну многие столичные заведения ушли в серьезный минус. В ресторанах высокой кухни сложно организовать обслуживание навынос, не говоря уже о доставке. Те, кто смог восстановить свой бизнес, готовы соблюдать любые антиковидные меры, лишь бы работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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