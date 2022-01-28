Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в столице

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в городе, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные службы города вновь приведены в повышенную готовность, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города – проезд транспорта и проход пешеходов по всем магистралям и тротуарам, участкам и на дворовых территориях. Работа будет проводиться в круглосуточном режиме, ее останавливать нельзя", – сказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.