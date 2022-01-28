В Москве проходят ежедневные проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ

Московские торговые центры ежедневно проверяют инспекторы, которые следят за соблюдением антиковидных мер. Маски, термометрия, социальная дистанция – именно такая профилактика позволяет не нарушать привычную жизнь города во время "Омикрона".

Бизнесмены согласны, что потери от возможного закрытия магазинов просто несравнимы с закупкой масок, указателей о соблюдении дистанции и антисептиков. Правила стараются соблюдать все.

С учетом политики городских властей, направленной на максимальное сохранение экономики, растет и уверенность представителей бизнеса. Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы сокращается и постепенно возвращается к допандемийному уровню. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.