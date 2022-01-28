Рестораторы заявили, что в ужесточении мер против COVID-19 в Москве нет смысла

Московские рестораторы заявили, что в ужесточении антиковидных мер в их области нет смысла. Существующие в столице ограничения они называют осмысленными и обоснованными.

Инспекторы регулярно проверяют заведения, следят за тем, чтобы сотрудники и посетители носили маски, столы были расставлены хотя бы в полутора метрах друг от друга. Кроме того, на входе гостям измеряют температуру.

Рестораторы в Москве стараются соблюдать все действующия правила. Нарушителям могут выписать штрафы в 300 тысяч рублей, а если будут заболевшие, то штраф может вырасти до миллиона рублей. Могут и закрыть заведение до 90 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

